Kraliçe 70 gün sonra ortaya çıktı! İlk olarak bu pozu verdi
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, salgın günlerinde uzun bir süre ortalıkta görünmedi. 70 gün sonra görünen Kraliçe Windsor Kalesi'nde ata binerken görüntülendi.
70 GÜN SONRA GÖRÜLDÜ
Corona virüs salgını nedeniyle Windsor Kalesi'nde kendini karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, izolasyonun 70'inci gününde ilk kez görüntülendi.
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