01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kraliçe 70 gün sonra ortaya çıktı! İlk olarak bu pozu verdi

Kraliçe 70 gün sonra ortaya çıktı! İlk olarak bu pozu verdi

Kraliçesi Elizabeth, salgın günlerinde uzun bir süre ortalıkta görünmedi. 70 gün sonra görünen Kraliçe Windsor Kalesi'nde ata binerken görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
KRALİÇE 70 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI! İLK OLARAK BU POZU VERDİ

70 GÜN SONRA GÖRÜLDÜ
Corona virüs salgını nedeniyle Windsor Kalesi'nde kendini karantinaya alan , izolasyonun 70'inci gününde ilk kez görüntülendi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA