İstanbul'da 'yeni normal'in ilk günü: Duraklar doldu taştı, trafik durma noktasına geldi
Koronavirüs mücadelede 1 Haziran itibarıyla normalleşme kapsamında önemli adımlar atıldı. İstanbullular ilk günün sabahında işe gitmek için yollara düştü. Hem trafikte hem duraklarda yoğunluğun oluştuğu görüldü. Beşiktaş'ta ise trafiğin durma noktasına geldi. Normalleşmenin ilk gününde de metrobüs istasyon ve araçlarındaki yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu dokuzuncu kez Türkiye'nin 15 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği Pazartesi sabahında vatandaşlar, sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU TRAFİK OLUŞTURDU
İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Haliç Köprüsü'nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu.
CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK
Cevizlibağ'da metrobüs kullanan vatandaşlardan Yılmaz Akgün, "Metrobüste dip dibe duruyor herkes. Çok dolu içleri. Koltukların boş olması da bir anlam taşımıyor. Yapacak bir şey yok metrobüs sayısı belli.
Bugün çok daha yoğun oldu diğer günlere göre" dedi. Metrobüslerin yoğunluğundan şikayetçi olan başka bir vatandaş da, "Çok kötü durum. Kalabalık, birbirimize yapışık gidiyoruz. Önlemi alınması gerekiyor. Önceki gibi değil. Yaklaşık iki haftadır yoğunluk var" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Özel araç ve servislerin trafiğe çıkmasına alt yapı çalışmaları da eklenince Beşiktaş'ta trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde ise trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak kaydedildi.
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