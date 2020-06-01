01 Haziran 2020, Pazartesi
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İstanbul'da 'yeni normal'in ilk günü: Duraklar doldu taştı, trafik durma noktasına geldi

mücadelede 1 Haziran itibarıyla kapsamında önemli adımlar atıldı. İstanbullular ilk günün sabahında işe gitmek için yollara düştü. Hem trafikte hem duraklarda yoğunluğun oluştuğu görüldü. 'ta ise trafiğin durma noktasına geldi. Normalleşmenin ilk gününde de metrobüs istasyon ve araçlarındaki yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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İSTANBUL'DA 'YENİ NORMAL'İN İLK GÜNÜ!

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu dokuzuncu kez 'nin 15 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği Pazartesi sabahında vatandaşlar, sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu.

İstanbul'da 'yeni normal'in ilk günü: Duraklar doldu taştı, trafik durma noktasına geldi İSTANBUL'DA 'YENİ NORMAL'İN İLK GÜNÜ: DURAKLAR DOLDU TAŞTI, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TRAFİK YOĞUNLUĞU TRAFİK OLUŞTURDU

'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve sürecinin ilk gününde yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, 'nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu.

CEVİZLİBAĞ'DA YOĞUNLUK

Cevizlibağ'da metrobüs kullanan vatandaşlardan Yılmaz Akgün, "Metrobüste dip dibe duruyor herkes. Çok dolu içleri. Koltukların boş olması da bir anlam taşımıyor. Yapacak bir şey yok metrobüs sayısı belli.

Bugün çok daha yoğun oldu diğer günlere göre" dedi. Metrobüslerin yoğunluğundan şikayetçi olan başka bir vatandaş da, "Çok kötü durum. Kalabalık, birbirimize yapışık gidiyoruz. Önlemi alınması gerekiyor. Önceki gibi değil. Yaklaşık iki haftadır yoğunluk var" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Özel araç ve servislerin trafiğe çıkmasına alt yapı çalışmaları da eklenince 'ta trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde ise trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak kaydedildi.

Normalleşme sabahında İstanbul trafiğinde yoğunluk! NORMALLEŞME SABAHINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK!
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