01 Haziran 2020, Pazartesi
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Afyonkarahisar'da 4 aylık bebek hayatını kaybetti

'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. ve 4 aylık , kazada hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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KAZADA 4 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

4 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 SG 180 plakalı minibüs ile Ferhat Abay'ın (25) kullandığı 06 AB 5012 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı.

Otomobildeki , yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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