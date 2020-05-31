31 Mayıs 2020, Pazar
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Demir Sabancı, kendisini mail yoluyla rahatsız eden şahıs için savcılığa başvurdu

Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi olan , savcılığa başvurdu. Kendisine ısrarlı şekilde anlamsız içerikli mailler atarak rahatsız eden şahsın kimliğinin tespit edilmesini isteyen Sabancı’nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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DEMİR SABANCI SAVCILIĞA KOŞTU

9 Ocak 1996'da terör örgütü DHKP-C militanları tarafından Sabancı Kuleleri'ndeki iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Özdemir Sabancı'nın oğlu ünlü , geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İş adamı Demir Sabancı, şahsi kullandığı adresine önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından mail geldiğini kaydetti. Mail içeriğinde anlamsız cümleler bulunduğunu belirten Sabancı, mailleri dikkate almadığını fakat şahıs tarafından ısrarlı ve istikrarlı şekilde maillerin gelmeye devam ettiğini kaydetti. Mailler nedeniyle huzursuz olduğunu beyan eden Sabancı'nın ihbarı üzerine tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Dilek Yaman/Sabah)

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