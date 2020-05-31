Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz. Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu. Rahat uyuyun Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğraflarda, hava destekli operasyonda kullanılan füzelerin üzerinde şehit Sanca ve Barış'ın isimlerinin yazdığı görüldü.



Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Kahraman @jandarma'mız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı!



Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz...

Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...



Rahat uyuyun 🇹🇷



J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca

J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış pic.twitter.com/3Ce5BNCOaI — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020