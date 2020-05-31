Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 839 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğunu, 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığını bildirdi.
Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0Wu75s4IjM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 600 test yapıldı, 839 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 25 hasta vefat etti, 989 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 39 bin 194, vaka sayısı 163 bin 942, vefat sayısı 4 bin 540 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 648, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 287, iyileşen hasta sayısı 127 bin 973 oldu.
- "DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.
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