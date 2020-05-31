Kırşehir'de bayram ziyareti kötü bitti! 70 haneli bir köy karantinaya alındı
Kırşehir'de koronavirüs testi pozitif çıktığı halde bayram ziyaretine giden aile 70 haneli köyün karantinaya alınmasına neden oldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de köyde yaşayanlara koronavirüs testi yaptı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan ailenin bayramda sokağa çıkma yasağını ihlal ederek ziyaretinde bulunduğu 70 haneli Asmakaradam köyü, tedbir amacıyla karantinaya alındı.
İlçe merkezinde Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda oturan V.Ç. ve eşi S.Ç., Ramazan Bayramı'nın ardından yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çiftin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çiftin test yapılan iki çocuğundan kızı E.Ç.'nin sonucu da pozitif çıkarken, diğerinin negatif çkıtı. 24 ailenin oturduğu, 6 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Ailenin temaslılarının bulunması için filyasyon çalışması başlatıldı. Çalışmada, ailenin bayramda sokağa çıkma yasağını ihlal ederek akrabalarıyla bayramlaşmak için Asmakaradam köyüne gittiği belirlendi. Bunun üzerine aileye ihlalden işlem yapılırken, köy de tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Kuruldan yapılan açıklamada, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle 70 haneli köyde karantina uygulamasına karar verildiği, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu ifade edildi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de köyde yaşayanlara koronavirüs testi yaptı. Yapılan çalışmada koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy muhtarı Doğan Yılmaz, köyde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmediğini ve olumsuz bir durum olmadığını belirtti.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Denizde tehlikeli karşılaşma
- Bursa'da akılalmaz olay! 500 lirayı duyunca...
- THY'den onlara özel video
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı!
- Horoz dövüşü yaptıran 16 kişiye para cezası
- Veysel Eroğlu’ndan İmamoğlu’na Haliç yanıtı
- Rapçi Rota'nın gözaltına alındığı iddiası yalan çıktı
- Özel okullar o ücretleri iade edecek
- IMF lobisi Türkiye'ye kaybettirdi?
- Bakan Akar'dan üniversite sınavına gireceklere müjde!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi