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SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da 'change' çetesi çökertildi

SON DAKİKA HABERİ: 'da, hasarlı otomobillerin ve numaralarını, ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştirip () satan çete, operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, change edildiği tespit edilen 13 otomobile el konuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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ANKARA'DA 'CHANGE' ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Daire Başkanlığı ekipleri, yöntemi ile piyasaya sürülen otomobiller ilgili araştırma başlattı. Tamir edilemeyecek boyutta hasarlı otomobillerin ve numaralarını, ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştiren çete takibe alındı. 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler D.Y., E.A., G.O., M.Ç. ve T.K. tespit edildi. 5 kişi, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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