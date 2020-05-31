İstanbul’da alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı! Kaldırım taşı ile saldırdılar
Arnavutköy’de iki kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya aileler de dahil olunca taraflar etrafta bulunan sopalar ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldırmaya başladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukluk arkadaşı olan Ö.K. ve M.I. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra aileler de kavgaya dahil oldu. Ö.K. isimli şahıs kavga esnasında yanında taşıdığı silahı çıkartıp ateş etti. Silah tutukluk yaparken, iki grup birbirine etrafta bulunan sopalar ve kaldırım taşlarıyla saldırmaya başladı. Yaşanan arbedede aralarında M.I.'nın da bulunduğu iki gruptan toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Kavga esnasında olay yerine polis ekipleri gelince iki grupta kaçmaya çalıştı. Kaçan şahıslardan bazıları kısa süren kovalamaca sonunda yakalanırken, Ö.K. kaçmaya başardı. Polis ekipleri Ö.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, Ö.K. isimli şahsın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
"BİZDEN HARAÇ İSTEDİLER"
Oğlu darp edilen anne, "İki gündür benim evimi basıyorlar, iki gecedir evimizde rahat şekilde uyuyamıyoruz bize rahat vermiyorlar. Geçen akşam evimi bastı ve bana haraç ver dedi. Oğlumun ona olan borcunu ödediğini ve daha fazla para vermeyeceğimizi söyleyince de bugün yine yolun ortasında bize silahlarla saldırdılar. Bize sürekli biri ölecek ifadelerini kullanıyorlar artık korkar olduk" dedi.
"BİZ ÇOCUKLUK ARKADAŞIYIZ"
Kavgaya karışan taraflardan M.I., "Biz yaklaşık 20 - 25 senedir aynı mahallede yaşıyoruz ve çocukluk arkadaşıyız. Benim ona bir miktar borcum vardı doğru ancak ben borcumu ödedim. Bana ben parayı faizli aldım bana daha fazla para vereceksin diye söyleyince ben de veremeyeceğimi söyledim. Ben daha fazla para veremeyeceğimi söyleyince de kavga ettik. Aslında biz çocukluk arkadaşıyız" şeklinde konuştu.
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