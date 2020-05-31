31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 200 bin liralık hırsızlık yapan “Kız Kardeşler Çetesi" suçüstü yakalandı

İstanbul’da 200 bin liralık hırsızlık yapan “Kız Kardeşler Çetesi" suçüstü yakalandı

 Kadıköy'de evlere girerek 200 bin liralık ziynet eşyası çalan ' Çetesi'nin üyeleri Caddebostan'da keşif yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı. Sabah'tan 'in haberine göre; "Kız Kardeşler" olarak bilinen çetenin üyelerinin soygun ve hırsızlık yaptıkları adreslere girdikleri ve çaldıkları ziynet eşyalarıyla kaçtıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
ABONE OL
İSTANBUL'UN KABUSU OLMUŞLARDI! VE YAKALANDILAR

'de çok sayıda adrese giren ' Çetesi'nin üyeleri son bir buçuk yıl içerisinde dört farklı adresten soygun ve hırsızlık yaptı.

İstanbul’da 200 bin liralık hırsızlık yapan “Kız Kardeşler Çetesi suçüstü yakalandı İSTANBUL’DA 200 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN “KIZ KARDEŞLER ÇETESİ" SUÇÜSTÜ YAKALANDI

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Girdikleri adreslerden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan çete üyeleri, yine Kadıköy İlçesi'ne bağlı Cadde Bostan Mahallesi Tanzimat Sokak üzerinde yeni soygun yapacak adres aramak üzere keşif yaparken Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Deniz Ç. (26) ve Nurcan G. (19) isimli iki çete üyesi yasal işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

51 SUÇTAN SABIKALARI VAR

Suç dünyasında "Kız Kardeşler" olarak bilinen çetenin üyelerinin soygun ve hırsızlık yaptıkları adreslere girdikleri ve çaldıkları ziynet eşyalarıyla çıktıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı. Toplamda 51 suçtan dolayı kayıtları bulunan iki kadın şüpheli de yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Deniz Ç. ve Nurcan G., Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne yerleştirildi. Firari olan iki çete üyesinin daha polisler tarafından arandığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor. (Emir Somer/SABAH)

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA