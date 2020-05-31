İstanbul’da 200 bin liralık hırsızlık yapan “Kız Kardeşler Çetesi" suçüstü yakalandı
İstanbul Kadıköy'de evlere girerek 200 bin liralık ziynet eşyası çalan 'Kız Kardeşler Çetesi'nin üyeleri Caddebostan'da keşif yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; "Kız Kardeşler" olarak bilinen çetenin üyelerinin soygun ve hırsızlık yaptıkları adreslere girdikleri ve çaldıkları ziynet eşyalarıyla kaçtıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İstanbul Kadıköy'de çok sayıda adrese giren 'Kız Kardeşler Çetesi'nin üyeleri son bir buçuk yıl içerisinde dört farklı adresten soygun ve hırsızlık yaptı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Girdikleri adreslerden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan çete üyeleri, yine Kadıköy İlçesi'ne bağlı Cadde Bostan Mahallesi Tanzimat Sokak üzerinde yeni soygun yapacak adres aramak üzere keşif yaparken Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Deniz Ç. (26) ve Nurcan G. (19) isimli iki çete üyesi yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
51 SUÇTAN SABIKALARI VAR
Suç dünyasında "Kız Kardeşler" olarak bilinen çetenin üyelerinin soygun ve hırsızlık yaptıkları adreslere girdikleri ve çaldıkları ziynet eşyalarıyla çıktıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı. Toplamda 51 suçtan dolayı kayıtları bulunan iki kadın şüpheli de yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Deniz Ç. ve Nurcan G., Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne yerleştirildi. Firari olan iki çete üyesinin daha polisler tarafından arandığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor. (Emir Somer/SABAH)
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