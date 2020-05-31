Antalyalılara kötü sürpriz! 1 Haziran'dan itibarıyla sağanak yağış etkili olacak...
Antalya'da sahillerin açılacağı 1 Haziran günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, “Bölgemizde pazartesi başlayacak sağanağın 3 gün etkili olması bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredecek. Yağışların ardından ise hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerine dönecek" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan sahiller, normalleşme adımlarıyla birlikte 1 Haziran itibarıyla açılıyor. Son 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da sahillerin açılmasını vatandaşlar dört gözle bekliyor. Ancak sahillerin açılacağı 1 Haziran günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. 3 gün sürmesi beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece altında olması bekleniyor.
"3 GÜN ETKİLİ OLACAK"
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Bölgemizde pazartesi başlayacak sağanağın 3 gün etkili olması bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredecek. Yağışların ardından ise hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerine dönecek" dedi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Halka kritik uyarı! Yaz ayları bekleniyordu ama...
- Yeni dönem başladı! Almak zorunlu
- Yeni doğan bebeği diri diri toprağa gömdüler!
- Bir ilimizde daha İstanbul kaynaklı virüs karantinası başladı
- Çöl sıcakları gelince... Böyle serinliyorlar
- İstanbul'un kabusu olmuşlardı! Ve yakalandılar
- ABD'den büyük övgü! Türkiye fark yarattı
- Demir Sabancı savcılığa koştu
- Dilek hemşire yaşam mücadelesini kaybetti
- Aksaray Malaklısı'na talep artıyor! Araba fiyatına satıyorlar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi