Bursa'da akılalmaz olay! 500 lirayla intihardan vazgeçti

Olay, dün akşam, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. 15 katlı bina inşaatının 9'uncu katına çıkan Ogün G., iskele demirlerinden sarkarak, atlayacağını söyledi. Ogün G.'yi görenler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ogün G.'yi indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı. Bu sırada yoldan geçen iş insanı durumu öğrenip, intihar girişiminde bulunan Ogün G.'ye 500 lira vereceğini söyledi. Paranın yukarı gönderilmesinin ardından Ogün G., inşaattan indi. Polis ekipleri, Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.