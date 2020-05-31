Bakan Akar: Sınava girecekler kasım ayı celp ve sevk dönemini tercih edebilir

Milli Savunma Bakanı Akar, yoklama kaçağı durumundaki yükümlü sayısı ile celp ve sevk dönemine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Akar, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince lise veya dengi okuldan mezun olarak üniversite okumayan yükümlülerin askerlerinin istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren üç yıl, mesleki ve teknik lise mezunları için de buna ek olarak üç yıl daha ertelendiğini ifade etti.

370 BİN YOKLAMA KAÇAĞI VAR

Akar "Bu erteleme süreleri lise ve dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez. Erteleme yaş sınırlarında yapılan bahse konu değişiklik yoklama kaçağı durumuna düşen yükümlü sayısını etkilememiştir" dedi. Bakan Akar yoklama kaçağı sayısı hakkında da bilgi verdi. Buna göre 2019 Kasım-Aralık ayları itibariyle 370 bin yükümlü yoklama kaçağı bulunuyor.

SINAVA GİRECEKLER KASIM DÖNEMİNİ TERCİH EDEBİLİR

Bakar Akar, her celp döneminden önce yükümlülere Asker alma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince tebliğ mahiyetinde yapılan duyularda yükümlülerin celp tercihlerini yapabileceklerinin belirtildiğini kaydetti. Bakan Akar bu doğrultuda üniversite sınavına girecek yükümlülerin de Kasım celp ve sevk dönemini tercih edebildiğini belirtti.