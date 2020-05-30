30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Türkiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka’da ikinci dalga şoku

'in ilçesinde kabusu geri döndü. Pandemi sürecinde 2 Nisan'da Tükiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka'da 'dan cenaze için gelenlerin getirdiği virüsle birlikte bir ay sonra yeniden pozitif vakalara maruz kaldı. İlçeye cenaze getiren 3 kişilik aile ve yakınları olmak üzere sayısı 5'e yükselirken, bu kişilerle temas halinde olan 60'ın üzerinde kişi de altında tutuluyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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'de ilk karantinanın uygulandığı ilçe olan 'da uzun sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Önceki hafta içerisinde 'dan Borçka'ya cenaze getiren 3 kişide virüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı.

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