Türkiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka’da ikinci dalga şoku

Türkiye'de ilk karantinanın uygulandığı ilçe olan Borçka'da uzun sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Önceki hafta içerisinde Bursa'dan Borçka'ya cenaze getiren 3 kişide Korona virüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı.