Türkiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka’da ikinci dalga şoku
Artvin'in Borçka ilçesinde koronavirüs kabusu geri döndü. Pandemi sürecinde 2 Nisan'da Tükiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka'da Bursa'dan cenaze için gelenlerin getirdiği virüsle birlikte bir ay sonra yeniden pozitif vakalara maruz kaldı. İlçeye cenaze getiren 3 kişilik aile ve yakınları olmak üzere vaka sayısı 5'e yükselirken, bu kişilerle temas halinde olan 60'ın üzerinde kişi de karantina altında tutuluyor.
Türkiye'de ilk karantinanın uygulandığı ilçe olan Borçka'da uzun sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Önceki hafta içerisinde Bursa'dan Borçka'ya cenaze getiren 3 kişide Korona virüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı.
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