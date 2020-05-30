30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı!

Son dakika haberine göre; 'in güçlü takımlarından , yıldız futbolcusu ile yeni sözleşme için prensip anlaşması sağladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020
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TRABZONSPOR AÇIKLADI! SÖZLEŞMESİ UZATILDI...

, Portekizli futbolcusu João Pereira ile yeni sözleşme için prensip anlaşması sağladığını resmen duyurdu.

Bordo mavili kulüp, Portekizli yıldız için imza töreni düzenleneceğini açıkladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz." dedi.

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Balıkesirspor'la anlaştıklarını borsaya bildirmişti ve oyuncu için imza töreni düzenlenmişti.

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