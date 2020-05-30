Diyarbakır’dan acı haber! "Dur" ihtarına uymayıp polise ateş açtı: 1 şehit

Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan saldırgan, açtığı ateşte bir polisi şehit etti. Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı.

ŞEHİT OLDU

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı. Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.