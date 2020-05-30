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Diyarbakır’dan acı haber! "Dur" ihtarına uymayıp polise ateş açtı: 1 şehit

'ın Bağlar ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan zanlının açtığı ateşte bir memuru oldu. Saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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DİYARBAKIR’DA SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT VAR!

'da dur ihtarına uymayan saldırgan, açtığı ateşte bir polisi etti. Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı.

ŞEHİT OLDU

Saldırıda ağır yaralanan memuru 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı. Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.

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