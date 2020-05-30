Son dakika: Erzurum'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var
son dakika haberine göre; Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Köseler köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
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