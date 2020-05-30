30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Erzurum'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

son dakika haberine göre; 'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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ERZURUM'DA ARAZİ KAVGASI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Köseler köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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