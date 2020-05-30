30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da Onyekuru ve Seri'nin yerine onlar geliyor!

'in güçlü takımlarından gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 'dan boşluğunu o isimlerle dolduracak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020
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ONYEKURU VE SERİ'NİN YERİNE ONLAR GELİYOR!

Kiralık oyuncularından Lemina ile yola devam etmek isteyen , yeni sezonda kadroda olmaları zor gözüken Jean Michael ve Henry 'nun boşluğunu şimdiden doldurdu.

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