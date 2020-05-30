Galatasaray'da Onyekuru ve Seri'nin yerine onlar geliyor!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri ve Onyekuru'dan boşluğunu o isimlerle dolduracak.
Kiralık oyuncularından Lemina ile yola devam etmek isteyen Galatasaray, yeni sezonda kadroda olmaları zor gözüken Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun boşluğunu şimdiden doldurdu.
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