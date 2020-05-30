İTÜ’deki 30 bin avroluk 1 ton alışımı çalıp, kilosu 5 liradan sattılar

Demircilik işiyle uğraşan Taşkın A. geçtiğimiz yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir müddet çalışmıştı. Yeniden iş aramaya başlayan Taner A., arkadaşı Şerif İ. ile, 1 Şubat günü, yeniden üniversiteye iş görüşmesi için gitti.

DEMİR YIĞINI GÖRDÜ...

Görüşme sonrası üniversiteden ayrılan ikili, iddiaya göre kampüs içindeki çöplerin yanında demir yığını gördü. Akşam saatlerinde demir yığınını almak için üniversiteye dönen Taşkın ile Şerif, 1 ton ağırlığındaki demir parçaları aldı. İkili, hurdacıya götürdükleri parçaları kilosu 5 liradan sattı.

TUTUKLANDILAR

Okul yönetimi, bahçeye bıraktıkları alüminyum alaşımların yerinde olmadığını fark edince, polis imdat hattını arayarak durumu ihbar etti. Yapılan araştırmada, karışım maddelerin ikili tarafından çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan Taner A., 'Malın sahipli olduğunu bilmiyorduk. 2 bin 650 liraya sattık. Parayı bölüştük. Ben çöpe atılmış demir yığını zannettim' ifadelerini kullandı. Taner A. ile suça karışan Şerif İ. de benzer ifadeler kullandı. Savcılık, 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor. (Dilek Yaman/SABAH)