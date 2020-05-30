30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Adalar Kaymakamlığı'ndan açıklama! Adalar'a giriş yasağı kalktı

Son dakika: Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması 1 'da sona eriyor. 'ndan giriş çıkış yasağı ve tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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ADALAR'A GİRİŞ YASAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

teedbirleri kapsamında alınan kararla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilen Adalar'da 1 itibarıyla alınan tedbirler sona eriyor.

Adalar Kaymakamlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulu2nun 22.04.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile, "Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26.04.2020 günü saat24.00 ile 31.05.2020 Pazar günü 24.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç olmak üzere geçici olarak durdurulmasına" karar verilmişti.

PAZAR GECESİ YASAK BİTİYOR

Bu kapsamda Adalar ilçesine giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, Adalar içesindeki oteli motel, kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, Adalar ilçesi sınırları içerisinde özel tekne ile seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs Pazar günü 24.00 itibarı ile sona erecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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