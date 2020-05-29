Kurultaya hazırlanan CHP'de muhalifler hareketlendi!
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Mart ayındaki 37. Olağan Kurultayı'nı iptal eden CHP'de gözler koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılmasının ardından Temmuz ayına çevrildi. Temmuzda yapılması beklenen kurultaya hazırlanan CHP’de muhalifler hareketlendi. Muhalif İrade Grubu’ndan, “Hiçbir çetenin yanında yer almayacağız” çıkışı geldi
Kulislerde koronavirüsle mücadele şartları ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar doğrultusunda parti yönetiminin daha önce sonbahar ayları olarak planladığı kurultayın Temmuz ayında yapılabileceği kaydediliyor. Koronavirüs ve kurultay iptali ile önü kesilen tartışmalar ise yeniden başladı.
Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine muhalifliğiyle bilinen CHP İrade Grubu'ndan ise CHP'deki çete tartışmalarını yeniden başlatacak açıklamalar geldi. Muharrem İnce'nin parti yönetiminde 'çete' olduğu iddiasıyla başlayan ve daha sonra geri adım attığı tartışmaların yeniden alevlenebileceği belirtilirken CHP'de parti içi demokrasi adına değişim isteyen delegeler tarafından oluşturulan İrade Grubu kurucusu Hakkı Aydos "CHP İrade Grubu olarak hiçbir çetenin, yandaşın yanında yer almayacağız. Parti içi demokrasiyi özümsemiş herkesle birlikte ortak akılla yürüyeceğiz. Biat kültürünün olmadığı yeni bir anlayışla birlikteliğimizi taçlandıracağız" dedi.
ADAYLIK HESAPLARI YENİDEN
Kurultayın yapılabileceği yönünde işaret alınmasıyla parti içi muhalefetin de hareketleneceği kaydedilirken Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık konusunda Muharrem İnce, daha önce adaylık işareti veren isimler Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Fikri Sağlar'ın da kararı bekleniyor. Muhaliflerin önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'na karşı tek aday üzerinde birleşebileceği de ifade ediliyor. Kulislerde parti içi muhalefetin kurultay işaretiyle birlikte hareketleneceği kaydedilirken önümüzdeki günlerde CHP'deki parti içi tartışmaların da daha yüksek sesle yapılabileceği belirtiliyor.
Kurultaya yönelik atacağı adım beklenen, Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' eleştirisinde bulunduğu için partiden ihraç edilen Fikri Sağlar da bir gazetedeki köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kısa bir süre önce yazdığı yazıda Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun 'kiralık vekil' tartışmasını başlatan sözlerini eleştirerek "CHP milletvekilleri adı üzerinde milletin vekilidir. Partinin malı değildir. Talimatla bir başka partiye göndermek yasal olsa da ahlaki değildir" dedi.
Sabah
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