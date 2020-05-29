Kanlı 27 Mayıs darbesinden sonra okuldan attılar!
Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen kanlı 27 Mayıs darbesinin ardından yürekleri acıtan bir hikaye daha ortaya çıktı. Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, "27 Mayıs darbesi olduğu gün okul müdiresi bizi yanına çağırıp 'Sizin veliniz Başbakan’dı. Artık burada okuma şansınız yok' diyerek evimize yolladı." dedi.
Dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes, Edirne'den Malatya'ya, Van'dan Bursa'ya birçok ilden 25 zeki çocuğun velisi olur ve Türkiye'nin sayılı kolejlerinden TED Ankara'ya yazdırır. Bu öğrencilerden biri de eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'dır.
Adnan Menderes, bir Edirne ziyaretinde kürsüde Çanakkale destanını ezbere okuyan ilkokul öğrencisi Ahsen Unakıtan'ı hayranlıkla izler. Valiye kimin çocuğu olduğunu sorar ve Ahsen'i yanına çağırır. Vali'ye ve Milli Eğitim Müdürü'ne "Ahsen'in bundan sonra velisi benim Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde yatılı okuyacak" der.
Edirne'den tek seçilen başarılı bir öğrenciyken henüz 10 yaşındaydı. TED'de üçüncü ayda hazırlık sınıfını bitirir ve iki sınıf birden atlar. 27 Mayıs 1960 darbesi olduğu gün okul müdiresi Menderes'in velisi olduğu çocukları odasına çağırır ve "Çocuklar sizin veliniz hükümetin Başbakanı'ydı. Onun himayesinde burada okula başladınız. Burada okuma şansınız yok" diyerek memleketine gönderir. Çocukların ailelerinden okul masrafları da istenir.
BİR DAHA BU ACILAR YAŞANMASIN
Ahsen Unakıtan yürek burkan hikâyesini SABAH'a anlattı:
"Yıl 1959. Edirne'de bir program olduğunda validen sonra beni konuştururlardı. O yıllarda TED dâhilerin okuduğu tek okuldu. Babam ikna oldu gönderdi. Aynı dönem 25 arkadaşımla yatılı başladık, birlikte dersleri takip ediyorduk. Derslerimiz kuvvetlensin diye üst sınıflardan bize ayrıca ders veriyordu. Üç ay hazırlık okudum iki sınıf birden atladım. Öğretmenlerimiz bizi başarılı buldukları için yaz tatilinde Londra'ya göndereceklerini söylediler. Velimiz Adnan Menderes'ti. Kendisini saygıyla yâd ediyorum. Bir yıl sonra ihtilal oldu. Menderes tutuklanıp Yassıada'ya gönderildi. Okul müdiresi bizi de memleketlerimize gönderdi."
Trajik hikâye bununla da kalmadı. Ahsen Unakıtan, sonraki süreci şu sözlerle anlattı: "Okuldan gönderildikten sonra bizlerden okul masraflarını istediler. Avukat tutuldu. Avukatlar, "Bu çocuklar başarılı olduğu için devlet bursuyla bu okula gittiler" diyerek mücadele ettiler. Böylece aileler parayı ödemekten kurtuldu. Tabii bunlar yaşanırken çok küçüktüm, ilkokul yeni bitmişti. Annem öğretmen olmamı istiyordu ama Ben İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. Eşim rahmetli Kemal Unakıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısı ile birlikte çalıştı. Kendisine ekonomiyi teslim etti. Velim olan Adnan Menderes ve bu ülkede taş üstüne taş koyan bütün liderlerimizi saygıyla yâd ediyorum. Dilerim ki ülkemizde bir daha bu acılar yaşanmasın."
Sabah
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