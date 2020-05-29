Van'ın corona virüs ile imtihanı!
Koronavirüs salgınında Van’dan çok sayıda karantina haberi geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ilde yaşanan karantina haberleriyle ilgili olarak "Van’da ‘bulaş’ sokakta değil, evde oluyor. Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş var. Bir de çoluk çocuk bir araya gelince insan sayısı 3-4 katına çıkıyor. Biri pozitifse, tüm aileye yayılıyor." açıklamasında bulundu.
Koronavirüs salgını döneminde ülkemizde en çok karantina haberleri Van'dan geldi. Van'da meydana gelen karantinalar hakkında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez önemli açıklamalarda bulundu.
'Taziye evlerine gittiler, şehir dışından gelenleri gizlediler', 'Muhtarlar korona taşıyanları sakladı', '112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak hastaneye gitmek için izin istediler, akrabalarına bayram ziyaretine gittiler', 'Tedavi için tutuldukları hastaneden kaçtılar.' Korona günlerinde Van'dan gelen haberlerin başlıklarından sadece bir bölümü bu...
480 VAKA, 18 BİN KARANTİNA
Hürriyet'in haberine göre; Van'da şu anda 480 koronavirüs vakası var. Tespitlere göre bunların yarısından çoğu, cenazeler sonrası yapılan taziye ziyaretleri sonunda oluştu. Bugüne kadar 66 bin kişi karantinaya alındı, halihazırda ise 18 bin kişi karantina altında. Bütün bunlara rağmen Van'dan her hafta ilginç bir korona vakası haberi medyaya yansımaya devam ediyor. Peki Van'da neler oluyor? Şehir insanı korona günlerinde neden kurallara uymuyor, bu ilginç vakalar ortaya çıkıyor. Bu soruları sormak, durumu anlayabilmek için Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i telefonla aradık. Kentin belediye başkanlığı görevini de yürüten Bilmez, özellikle korona günlerinde, 18-20 saatini şehrin sorunlarıyla uğraşarak geçiren bir bürokrat.
20 KİŞİLİK ÇEKİRDEK AİLE
Vali Bilmez'in vakaları anlatırken en çok kullandığı kelimeler "Örf, âdet, gelenek ve aile yapısı" oldu. Koronavirüs bile Vanlıların geleneklerinden, örf ve âdetlerinden geri durmasını engellememiş. Bir de üstüne "çekirdek aile" kavramındaki sayıların çokluğu eklenmiş. Vali Bilmez'e göre korona Vanlılara sokakta değil evde bulaştı. Taziye çadırları da artıştaki en büyük sebeplerden biri. Taziyeye katılmayanlara sitem edildiği için herkes evde de olsa bu ziyareti yapmak istiyor. Bu da vaka sayısının katlanmasına neden oluyor.
3 MUHTARA SORUŞTURMA
Van'da şehir dışından gelenleri ve vakaları bildirmediği için 3 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı. Van Valiliği "ilginç" vakaları basın aracılığıyla duyurmaya başladı. Bunun olumlu sonuçları da oldu. Bir vatandaş İstanbul'dan gelen yeğenin bulunduğu otobüsü ihbar etti. O otobüste 7 vaka tespit edildi.
HEP BİRLİKTE YENEBİLİRİZ
Vali Bilmez, tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen halkına güvendiğinin altını çiziyor ve şu çağrıda bulunuyor: "Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Sağlık ve güvenlik birimlerinin özveriyle verdikleri bu mücadeleye şehir insanın kurallara uyarak katkıda bulunması gerekiyor. Bunu ancak hep birlikte yenebiliriz."
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