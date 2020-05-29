29 Mayıs 2020, Cuma
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Hakkari'de 5 asırlık Emir Şaban Camii avlusunda cuma heyecanı

Corona virüs tedbirleri kapsamında, haftalar sonra Türkiye'nin 81 ilinde cuma namazları kılınmaya başlandı. 'nin Çukurca ilçesindeki 500 yıllık Emir Şaban Camii avlusunda cuma namazı kılındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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EMİR ŞABAN CAMİİ AVLUSUNDA CUMA HEYECANI

500 yıllık Emir Şaban Camii'ne gelen vatandaşlara Çukurca Belediyesi tarafından maske, seccade verildi. Cuma namazına katılan Belediye Başkanı Ensar Dündar, uzun bir aradan sonra cuma namazını cemaatle kıldıklarını belirterek, "Dün ekiplerimiz tarafından ilçemizin 500 yıllık tarihi camisinin avlusu ve içi ilaçlandı.

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