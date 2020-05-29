Hakkari'de 5 asırlık Emir Şaban Camii avlusunda cuma heyecanı

500 yıllık Emir Şaban Camii'ne gelen vatandaşlara Çukurca Belediyesi tarafından maske, seccade verildi. Cuma namazına katılan Belediye Başkanı Ensar Dündar, uzun bir aradan sonra cuma namazını cemaatle kıldıklarını belirterek, "Dün ekiplerimiz tarafından ilçemizin 500 yıllık tarihi camisinin avlusu ve içi ilaçlandı.