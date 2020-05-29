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Başkan Erdoğan Levent'te yapımı süren camide inceleme yaptı

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışna katılan , gün içinde Levent'e geçti. Başkan Erdoğan, Levent'te yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN O CAMİDE İNCELEMEDE BULUNDU

Başkan , Levent'te yapımı devam eden cami inşaatını ziyaret etti.

Sancaktepe'de hastane açılışına katılan Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'daki evine geçti. Bir süre sonra Kısıklı'dan çıkan Erdoğan daha sonra Levent Metro durağının yanında yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu.

Kısa bir süre cami inşaatında kalan Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

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