28 Mayıs 2020, Perşembe
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Tuz Gölü pembe renge büründü

'nin ikinci büyük gölü olan , suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca Tuz Gölü tekrar eski haline kavuşuyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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TUZ GÖLÜ PEMBE RENGE BÜRÜNDÜ

Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan , 'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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