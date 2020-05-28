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Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak geçmek isterken kameralara yakalandı

'nda bir TIR'ın çekicisi ile rüzgarlığının arasına saklanmış vaziyette 'ye girmeye çalışan bir kişi yakalandı. B.Ç. isimli şahsın çıkış yasağı olduğu tespit edildi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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Alınan bilgiye göre, Sarp ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 'ye giriş yapmak üzere Sahasına gelen ve standart depo mazot kontrol noktasında bulunan, M.K. sevk ve idaresindeki 81 ABC 477 plakalı araçta, kamera sistemlerinin rutin saha kontrolü sırasında aracın çekici ile rüzgarlık kısmına gizlenmiş vaziyette bir şahıs tespit edildi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak geçmek isterken kameralara yakalandı SARP SINIR KAPISI'NDAN KAÇAK GEÇMEK İSTERKEN KAMERALARA YAKALANDI

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Söz konusu tespit edilen şahıs gizlendiği yerden çıkartılarak gerekli işlemler yapılmak üzere müdürlük hizmet binasına getirildi. Kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan kişinin B.Ç. (39) olduğu tespit edildi.

ARANMA KAYDI YOK

B.Ç'nin Sarp Emniyet Kara Hudut Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından yapılan /TAHDİT sorgulamasında UYAP aranıyor kaydı olmadığı ancak Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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