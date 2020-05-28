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Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yanan lüks restoranın organize suç örgütü lideri Yakup Süt’e ait olduğu ortaya çıktı

İstanbul’da yanan lüks restoranın organize suç örgütü lideri Yakup Süt’e ait olduğu ortaya çıktı

’de gece 01.30 sıralarında yangının meydana geldiği kapalı durumdaki kullanılamaz hale geldi. Ünlü balıkçı restoranının geçen şubat ayında ‘organize suç örgütü lideri’ iddiasıyla tutuklanan ’e ait olduğu öğrenildi. Yanan restoranın bulunduğu binada, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan’ın da oturduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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RESTORAN KÜL OLMUŞTU! SAHİBİ BELLİ OLDU

Dün gece 01.30 sıralarında Beşiktaş 'de bulunan ünlü balıkçı restoranında çıktı. Kısa süre içinde yayılan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti.

Salgın nedeni ile Mart ayı ortasından bu yana kapalı olan restoranda meydana gelen yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Semt sakinlerinden biri, kilise vakfına ait 60 yıllık binanın elektrik aksamında sorun olabileceğini kaydetti.

İstanbul’da yanan lüks restoranın organize suç örgütü lideri Yakup Süt’e ait olduğu ortaya çıktı İSTANBUL’DA YANAN LÜKS RESTORANIN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YAKUP SÜT’E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

SAHİBİ YAKUP SÜT

Günün aydınlanması ile birlikte, yangının yarattığı tahribat da ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen 10 yıllık restoranın sahibi ile birlikte gözaltına alınan 21 kişi geçen Şubat ayında tutuklanmıştı.

SÜT KARDEŞLER TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, Yakup Süt'ün kardeşleri Volkan ve Yusuf Süt de tutuklanmıştı.

ESKİ BAKAN DA OTURUYOR

Dün gece yangının meydana geldiği restoranın üst katında 4 daire bulunuyor. Dumandan etkilenen dairelerden birinde, Saadettin Tantan ile kızı ve damadının da yaşadığı öğrenildi. Ancak dünkü esnasında eski Bakan Tantan'ın evinde olmadığı öğrenildi.

Olay yerinden çekilen kareler:

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