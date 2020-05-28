İstanbul’da yanan lüks restoranın organize suç örgütü lideri Yakup Süt’e ait olduğu ortaya çıktı
Arnavutköy’de gece 01.30 sıralarında yangının meydana geldiği kapalı durumdaki restoran kullanılamaz hale geldi. Ünlü balıkçı restoranının geçen şubat ayında ‘organize suç örgütü lideri’ iddiasıyla tutuklanan Yakup Süt’e ait olduğu öğrenildi. Yanan restoranın bulunduğu binada, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan’ın da oturduğu öğrenildi.
Dün gece 01.30 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy'de bulunan ünlü balıkçı restoranında yangın çıktı. Kısa süre içinde yayılan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti.
Salgın nedeni ile Mart ayı ortasından bu yana kapalı olan restoranda meydana gelen yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Semt sakinlerinden biri, kilise vakfına ait 60 yıllık binanın elektrik aksamında sorun olabileceğini kaydetti.
SAHİBİ YAKUP SÜT
Günün aydınlanması ile birlikte, yangının yarattığı tahribat da ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen 10 yıllık restoranın sahibi Yakup Süt ile birlikte gözaltına alınan 21 kişi geçen Şubat ayında tutuklanmıştı.
SÜT KARDEŞLER TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, Yakup Süt'ün kardeşleri Volkan ve Yusuf Süt de tutuklanmıştı.
ESKİ BAKAN DA OTURUYOR
Dün gece yangının meydana geldiği restoranın üst katında 4 daire bulunuyor. Dumandan etkilenen dairelerden birinde, eski Bakan Saadettin Tantan ile kızı ve damadının da yaşadığı öğrenildi. Ancak dünkü yangın esnasında eski Bakan Tantan'ın evinde olmadığı öğrenildi.
Olay yerinden çekilen kareler:
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