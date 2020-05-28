Son dakika: Diyarbakır'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Diyarbakır'dan Aşağıoba köyünde oturan anne ve babasını ziyaret eden bir kişinin yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Umumi Hıfzısıhha Kurulunca köyün karantinaya alınmasına karar verildi.

Jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Köyde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'in talimatıyla köydeki vatandaşların köy sınırlarında kalma koşuluyla hayvanlarını otlatması ve tarımsal faaliyetlerin yapılmasına izin veriliyor.