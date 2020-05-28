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Son dakika: Diyarbakır'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberine göre 'ın Bismil ilçesine bağlı Aşağıoba köyü yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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DİYARBAKIR'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

'dan Aşağıoba köyünde oturan anne ve babasını ziyaret eden bir kişinin yapılan testinin pozitif çıkması üzerine Umumi Hıfzısıhha Kurulunca köyün karantinaya alınmasına karar verildi.

Jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Köyde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'in talimatıyla köydeki vatandaşların sınırlarında kalma koşuluyla hayvanlarını otlatması ve tarımsal faaliyetlerin yapılmasına izin veriliyor.

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