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Köylüler avını yiyen vaşağı görüntüledi

’da Köyü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan , avını yerken görüntülendi. Vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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İŞTE O AN! AVINI YİYORDU

ilçesine bağlı Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.

HIZLA UZAKLAŞTI

Avını yerken görüntülenen , bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.

Köylüler avını yiyen vaşağı görüntüledi KÖYLÜLER AVINI YİYEN VAŞAĞI GÖRÜNTÜLEDİ

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