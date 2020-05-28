Köylüler avını yiyen vaşağı görüntüledi
Elazığ’da Kavalcık Köyü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi. Vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.
Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.
HIZLA UZAKLAŞTI
Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.
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