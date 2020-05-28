28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da vahşet! Ortağını iş yerinde öldürdü

Konya'da vahşet! Ortağını iş yerinde öldürdü

’da halı yıkama atölyesinin ortakları aralarında yaşanan alacak tartışması sonrası çıkan kavgada , ortağı arafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinde bekleyen Ağralı, polis tarafından yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
VAHŞET! ORTAĞINI İŞ YERİNDE ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi 'ndeki bir halı yıkama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında, iş yerinden kaynaklı alacak meselesi bulunan ortaklardan atölyeye gelerek ortağı ile tartışmaya başladı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA