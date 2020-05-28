Konya'da vahşet! Ortağını iş yerinde öldürdü

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında, iş yerinden kaynaklı alacak meselesi bulunan ortaklardan Halil Ağralı atölyeye gelerek ortağı Yusuf Öztürk ile tartışmaya başladı.