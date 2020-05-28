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Muğla’da ormana götürdükleri genci dövüp görüntüleri paylaşan 'Tutkunlar Çetesi'ne büyük şok

ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri 25 yaşındaki Remzican E.'yi dövüp, görüntüleri paylaşan 4 kişi gözaltına alındı. '' üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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'TUTKUNLAR ÇETESİ'NE BÜYÜK ŞOK

'nın ilçesinde, emniyet ekipleri Remzican E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçti.

OPERASYON YAPILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik geçen 24 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun bizzat yürüttüğü operasyonda Yunus T., Hüseyin Baran T., Aykut B. ve Onur D. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, çok sayıda hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan Yunus T. liderliğindeki '' üyesi oldukları belirlendi. Polisteki işlemleri ardından 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri arasında dün sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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