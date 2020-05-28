Muğla’da ormana götürdükleri genci dövüp görüntüleri paylaşan 'Tutkunlar Çetesi'ne büyük şok
Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri 25 yaşındaki Remzican E.'yi dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi gözaltına alındı. 'Tutkunlar Çetesi' üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emniyet ekipleri sosyal medyada Remzican E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçti.
OPERASYON YAPILDI
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik geçen 24 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun bizzat yürüttüğü operasyonda Yunus T., Hüseyin Baran T., Aykut B. ve Onur D. gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 2 gram bonzai, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan Yunus T. liderliğindeki 'Tutkunlar Çetesi' üyesi oldukları belirlendi. Polisteki işlemleri ardından 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri arasında dün sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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