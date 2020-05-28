28 Mayıs 2020, Perşembe
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Malatya Valisi uyardı: Vaka sayısı artmaya başladı

Aydın Baruş, tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi. Baruş, "Kurallara uyulmaması nedeniyle son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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'VALİ'DEN KORKUTAN UYARI! VAKA SAYILARI ARTIYOR

Aydın Baruş'tan ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Vali Baruş, ildeki koronavirüs vakalarının artmaya başladığını söyledi.

"KURALLARA UYALIM" ÇAĞRISI

Vali Aydın Baruş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.

"MESAFEYE DİKKAT"

Baruş, paylaşımında "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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