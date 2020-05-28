Malatya Valisi uyardı: Vaka sayısı artmaya başladı
Malatya Valisi Aydın Baruş, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle kentte Kovid-19 vaka sayısının artmaya başladığını bildirdi. Baruş, "Kurallara uyulmaması nedeniyle son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim" dedi.
Malatya Valisi Aydın Baruş'tan koronavirüs ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Vali Baruş, ildeki koronavirüs vakalarının artmaya başladığını söyledi.
"KURALLARA UYALIM" ÇAĞRISI
Vali Aydın Baruş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.
"MESAFEYE DİKKAT"
Baruş, paylaşımında "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et." ifadelerini kullandı.
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