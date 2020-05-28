Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Bryza'nın "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9." ifadelerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA"

SON 24 SAAT VERİLERİ

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 431'e, toplam vaka sayısı 159 bin 797'ye yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 122 bin 793'e ulaştı. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 723'e ulaşırken, toplam entübe hasta sayısı 331 oldu.