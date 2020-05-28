Bakan Koca paylaştı: Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı yüzde 2.8
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9" paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Bryza'nın "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9." ifadelerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA"
SON 24 SAAT VERİLERİ
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 431'e, toplam vaka sayısı 159 bin 797'ye yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 122 bin 793'e ulaştı. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 723'e ulaşırken, toplam entübe hasta sayısı 331 oldu.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kart harcamalarında bunlara dikkat
- Göktaşı düşmüştü! Flaş açıklama: Yeni başladık
- Hangi camilerde cuma namazı kılınacak?
- Ölüm tacirlerine peş peşe baskınlar!
- 'Vali'den korkutan uyarı! Vaka sayıları artıyor
- Futbol maçlarında yeni dönem!
- Herkes merak ediyordu! Tam o an
- Jandarmadan oto farelerine tuzak!
- 'Tutkunlar Çetesi'ne büyük şok
- Olmaz olsun böyle gelin! Ağızlar açık kaldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları
- Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?
- Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?
- Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? İşte camilerde uyulması gereken kurallar
- Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...
- e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğu: Toshiba Smart Led TV dikkat çekiyor! A101 perşembe indirimleri neler?
- Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?