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INTERPOL tarafından aranıyordu! 700 bin liralık otomobil Konya'da bulundu

INTERPOL tarafından 'dan çalıntı olarak aranan 700 bin TL değerindeki , 'daki otoparkta bulundu. Olayla ilgili M.E. isimli şahıs gözaltına alınırken lüks aracın 'ne teslim edileceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi'ndeki otoparkta plakasız olduğunu tespit etti.

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