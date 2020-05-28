Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün akşam operasyon düzenledi. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki Nakliyeciler sitesinde bulunan TIR tamir ve bakım servisine baskın düzenlendi.

SATIŞ YAPILIYORDU

İş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 180 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin 940 lira ile tabanca ele geçirildi. İş yerinde bulunan E.D., Y.E.,Ü.K ile H.Ş. gözaltına alındı.

BASKIN YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Özvatan ilçesinde operasyon düzenledi. Küpeli Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapan ekipler, S.Ş., H.R.S., Ş.K., M.U., B.A. ve H.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 3 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ile uyarıcı haplar ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.