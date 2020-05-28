Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Taksi pislenir diye doğum yapan kadını arabadan indirdi

Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi 5204 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğum sancıları başlayan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ayşe Haşim, hastaneye gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bindikten sonra doğumu başlayan kadını gören 54 yaşındaki taksi sürücüsü M.B., kadının arabadan inmesini istedi. Eşiyle birlikte bir yandan doğum sancısıyla uğraşan kadın taksi sürücüsünün zorlaması sonrasında kanlar içinde araçtan indi. Başlayan doğumu sokakta sürdürmek zorunda kalan genç anneye ise eşi Mahmud Haşim ve komşuları yardım etti.

TAKSİCİNİN ARACINA ALMADIĞI ANNE BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Takside başlayan ve sokakta devam eden doğum sonrası kordon bağı ile anneden ayrılmayan bebeği eve taşıyan komşuları, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve bebeği ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan anne sağlıklı doğan bebeği ile bugün taburcu oldu.

DOĞUM YAPAN ANNEYİ İNDİREN TAKSİCİ 10 TL'DE PARA ALDI

Taksici ile yaşadıkları korku dolu anları anlatan anne Ayşe Haşim, taksiye bindiğinde doğumun başladığını, bunu gören taksicinin ise kendilerini araçtan indirerek olay yerinden ayrıldığını anlattı. Baba Mahmud Haşim ise taksicinin tepkisine şaşırdıklarını ancak taksicinin kendilerini arabadan indirmesine rağmen 10 tl ücret istediğini, parayı alarak olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

'ARABA PİSLENİR DİYE ŞOFÖR ÇOK SİNİRLENDİ'

Suriye'de Arapça öğretmenliği yaparken 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve terziliğe başlayan Mahmut Haşim ile Ayşe Haşim'in üçüncü çocuğu olan bebeğe Ömer ismi verildi. Yaşadıkları olayı anlatan baba Mahmut Haşim, "Dün saat 10.00'du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp '2 dakika sonra ambulans gelecek' dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gittmi" dedi.

YAŞANAN O ANLAR AMATÖR KAMERADA

Taksici ile genç anne arasında yaşanan doğum anları ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde taksiden kanlar içinde inen anne, komşularının yardımı ile evin arka kısmına giderek doğuma devam ediyor. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise anne ve bebeğini alarak hastaneye kaldırıyor.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN VATANDAŞ O ANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Çektiği görüntülerle olay anına tanık olan Emrah Kurt ise o anları anlattı. Olaya şaşırdığını anlatan Emrah Kurt, "Ben uyuyordum, eşim balkondaydı. Eşimin sesine uyandım. Balkona çıktığımda kadının sancısı tutmuş hamileymiş, taksi çağırmışlar. Doğum yaklaşıca taksici herhalde korktu, taksiye almak istemedi geri indirdi. Kadın geri indikten sonra taksici basıp gitti. Kadın, sonra evine girdi. Çok kötüydü, kadını tutarak götürdüler. Ambulans geldikten sonra hemşire doğumu gerçekleştirdi içeride. Ambulansa alıp götürdüler. Çok üzücü bir durumdu. Benim arabam olsaydı kandı mandı demeden götürürdüm. Çok üzüldüm" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayın ardından hamile kadını aracından indiren M.B. adlı sürücü ise Çayırova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.