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Karaman’da dehşet! Önce otomobille çarptılar, sonra beyzbol sopasıyla dövdüler

'da insanın kanını donduran bir olay yaşandı. 3 kişi alacaklı oldukları Veysel Çoban isimli kişiye önce ile çarptı ardından sopasını üzerinde kırana kadar dövdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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GÖZÜ DÖNMÜŞ CANİLER! KANINIZ ÇEKİLECEK

'da, alacaklı olduklarını iddia eden Hakan O., Mehmet A. ve Yasin B., 'a önce ile çarptı. Daha sonra da sopası ile dövdü. Beyzbol sopasını Veli Çoban'ın üzerinde kıran şüphelilerden Mehmet A. ve Yasin B. kaçarken, Hakan O. polis tarafından gözaltına alındı.

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