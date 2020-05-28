Karaman’da dehşet! Önce otomobille çarptılar, sonra beyzbol sopasıyla dövdüler
Karaman'da insanın kanını donduran bir olay yaşandı. 3 kişi alacaklı oldukları Veysel Çoban isimli kişiye önce otomobil ile çarptı ardından beyzbol sopasını üzerinde kırana kadar dövdü.
Karaman'da, alacaklı olduklarını iddia eden Hakan O., Mehmet A. ve Yasin B., Veli Çoban'a önce otomobil ile çarptı. Daha sonra da beyzbol sopası ile dövdü. Beyzbol sopasını Veli Çoban'ın üzerinde kıran şüphelilerden Mehmet A. ve Yasin B. kaçarken, Hakan O. polis tarafından gözaltına alındı.
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