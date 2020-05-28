28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da 2 mahalle karantina altına alındı

Van'da 2 mahalle karantina altına alındı

'da salgını nedeniyle tedbirler devam ediyor. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Van'ın Başkale ilçesine bağlı 2 mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
VAN'DA 2 MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gedikbaşı ve Ekecek mahallelerinde yürütülen çalışmalarda il dışı temaslı olduğu tespit edilen iki kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallelerde incelemelerde bulunmuştur. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gedikbaşı ve Ekecek mahalleleri ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmıştır. Mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA