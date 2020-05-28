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Aydın’da banka müdürü kadına sokak ortasında saldırı kamerada

ilçesinde, bir özel bankada müdürlük yapan güpegündüz sokak ortasında saldırıya uğradı. ekipleri şüpheliyi güvenlik kameraları aracılığıyla kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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'nda bir bankada müdürlük yapan genç işine gitmek isterken bir saldırgan tarafından darp edildi. Olay, saat 09.00 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde bir ara sokakta meydana geldi.

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