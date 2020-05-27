27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Türkiye’nin en genç nüfuslu ili açıklandı

Türkiye () tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan yararlanılarak derlenen bilgilere göre, genç nüfuslu iller bazında 23,9 oranla birinci sırada 'nin olduğu açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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TÜRKİYE’NİN EN GENÇ NÜFUSLU İLİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumunun () 2019 verilerine göre Türkiye'de oranının en yüksek olduğu ilin olduğu açıkladı.

Hakkari'deki vatandaşlar kentin güzel bir doğaya, temiz havaya ve berrak suyu sahip olduğunu belirterek, "Yüksek dağlarda yetişen pancarlar bir şifa kaynağıdır. Yöre halkı; pancar, kaymak, bal, yoğurt gibi organik ürünlerle besleniyor. Genç nüfusumuz buna bağlı olabilir" şeklinde konuştu.

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