Son dakika: İdlib'de hain saldırı! TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldi

İdlib'deki M4 kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

YARALILAR VAR

Patlama sonucu yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.