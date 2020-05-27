Son dakika: İdlib'de hain saldırı! TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldi
Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İdlib'deki M4 kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
YARALILAR VAR
Patlama sonucu yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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