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Son dakika: İdlib'de hain saldırı! TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldi

Son dakika haberi... 'nin kentinde kara yolunda konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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İDLİB'DE TSK KONVOYUNUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA

'deki kara yolunda Türk Silahlı Kuvvetleri () konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı infilak ettirildi.

YARALILAR VAR

Patlama sonucu yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İdlib'de hain saldırı! TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldi | VİDEO İDLİB'DE HAİN SALDIRI! TSK KONVOYUNUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ | VİDEO

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