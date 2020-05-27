Bartın’da evde kumar oynayan 14 kişiye 60 bin lira ceza
Amasra ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesildi. Ev sahibi Ş.Ö hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli soruşturma başlatıldı.
Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyündeki bir evde kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Ş.Ö'nün evine baskın yaptı.
KAĞITLARA VE PARAYA EL KONULDU
Evde kumar oynayan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesilirken, iskambil kağıtları ve 300 TL paraya el konuldu. Ev sahibi Ş.Ö hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli soruşturma başlatıldı.
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