27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bartın’da evde kumar oynayan 14 kişiye 60 bin lira ceza

ilçesinde evde oynayan 14 kişiye tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesildi. Ev sahibi Ş.Ö hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyündeki bir evde oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Ş.Ö'nün evine yaptı.

KAĞITLARA VE PARAYA EL KONULDU

Evde kumar oynayan 14 kişiye tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesilirken, iskambil kağıtları ve 300 TL paraya el konuldu. Ev sahibi Ş.Ö hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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