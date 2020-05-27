Tokat'ta ayağı kırılan kadını polis sırtında taşıdı
Tokat'ta, ayağı kırılan 65 yaşındaki Saadet Çubukludere'yi hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı. Polisin bu fedakar davranışı büyük takdir topladı.
Kentte, Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katında yaşayan Saadet Çubukludere, evde ayağından rahatsızlandı. Ahmet Turan Çubukludere, eşini hastaneye götürmek için Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
SIRTLARINA ALARAK POLİS OTOSUNA TAŞIDI
Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı.
EVİNE GÖTÜRDÜ
Çubukludere, ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede Çubukludere'nin ayağının kırıldığı belirlendi. Ayağı alçıya alınan kadını polis ekipleri tekrar evine götürdü.
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