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Tokat'ta ayağı kırılan kadını polis sırtında taşıdı

'ta, ayağı kırılan 65 yaşındaki 'yi hastaneye gitmek için yardım istediği memurları sırtlarında . Polisin bu fedakar davranışı büyük takdir topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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BİR AN OLSUN BIRAKMADILAR! POLİS SIRTINDA TAŞIDI

Kentte, Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katında yaşayan , evde ayağından rahatsızlandı. Ahmet Turan Çubukludere, eşini hastaneye götürmek için Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Tokat'ta ayağı kırılan kadını polis sırtında taşıdı TOKAT'TA AYAĞI KIRILAN KADINI POLİS SIRTINDA TAŞIDI

SIRTLARINA ALARAK POLİS OTOSUNA TAŞIDI

Yardıma giden memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna .

EVİNE GÖTÜRDÜ

Çubukludere, ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede Çubukludere'nin ayağının kırıldığı belirlendi. Ayağı alçıya alınan kadını polis ekipleri tekrar evine götürdü.

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