Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 27 Mayıs'ın vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/N5Enejkz8h— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2020
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