27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 27 Mayıs'ın vaka sayılarını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

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