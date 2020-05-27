Kekiğin 8 yeni türü keşfedildi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dirmenci idaresindeki TÜBİTAK projesi kapsamında, halk arasında "kekik" olarak bilinen bitki cinsinden daha önce tespit edilmemiş 8 bitki taksonunun keşfi gerçekleştirildi.



Bitkilerin birçoğunun Ege Bölgesi'nde keşfedildiği belirtildi.