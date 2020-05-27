27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kekiğin 8 yeni türü keşfedildi

Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci'nin yürüttüğü proje kapsamında kekiğin 8 yeni türü keşfedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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KEKİĞİN 8 YENİ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dirmenci idaresindeki projesi kapsamında, halk arasında "" olarak bilinen bitki cinsinden daha önce tespit edilmemiş 8 bitki taksonunun keşfi gerçekleştirildi.

Bitkilerin birçoğunun 'nde keşfedildiği belirtildi.

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