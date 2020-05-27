27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Çocuklar için üçüncü izin saat 11.00 itibarıyla başladı!

Son dakika haberine göre; Çocuklara 4 saatlik sokak izni saat 11.00 itibarıyla başladı. İzin saat 15.00'te sona erecek. 15-­20 yaş arasındaki gençler ise Cuma günü dışarı çıkabilecek.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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ÇOCUKLAR İÇİN ÜÇÜNCÜ İZİN BAŞLADI!

yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.

65 yas üstü ve 20 yaş altı olanlar belirli gün ve saatler arasında sokağa çıkabiliyor.

Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15-20 yaş arasındaki gençler ise Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.

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