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Bursa’da gençlerden apartman çatısında tehlikeli gösteri! Yürekler ağza geldi

’da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısında yaptığı kısa ve fotoğraf çekimi yürekleri ağza getirdi. Bir süre çatıda kalan gençler daha sonra geldikleri yerden iniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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TEHLİKELİ GÖSTERİ! YÜREKLER AĞZA GELDİ

'da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısında yaptığı akrobatik ve fotoğraf çekimi yürekleri ağza getirdi.

Bursa’da gençlerden apartman çatısında tehlikeli gösteri! Yürekler ağza geldi BURSA’DA GENÇLERDEN APARTMAN ÇATISINDA TEHLİKELİ GÖSTERİ! YÜREKLER AĞZA GELDİ

POZ VERİYOR

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde apartmanın çatısında televizyon antenlerinin bulunduğu yerde bir gencin ellerinin üzerinde durduğu diğer gencin fotoğraf çektiği ve bir diğerinin de poz verdiği görülüyor. Bir süre çatıda kalan gençler daha sonra geldikleri yerden iniyor.

İşte korku yaratan olayın fotoğrafları:

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