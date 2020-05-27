Bursa’da gençlerden apartman çatısında tehlikeli gösteri! Yürekler ağza geldi
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısında yaptığı kısa gösteri ve fotoğraf çekimi yürekleri ağza getirdi. Bir süre çatıda kalan gençler daha sonra geldikleri yerden iniyor.
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısında yaptığı akrobatik gösteri ve fotoğraf çekimi yürekleri ağza getirdi.
POZ VERİYOR
Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde apartmanın çatısında televizyon antenlerinin bulunduğu yerde bir gencin ellerinin üzerinde durduğu diğer gencin fotoğraf çektiği ve bir diğerinin de poz verdiği görülüyor. Bir süre çatıda kalan gençler daha sonra geldikleri yerden iniyor.
İşte korku yaratan olayın fotoğrafları:
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