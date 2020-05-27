İstanbul’da ne yasak dinlediler ne sosyal mesafe: Halay çekip top oynadılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bir grup sokağa çıkarak halay çekti. Yasağa uymayan grup ayrıca sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı.

TOP OYNADILAR

Bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde 20 yaş altı başka bir grubun da sokakta top oynadığı görüldü. Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan vatandaş, duruma tepki gösterdi.