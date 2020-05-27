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İstanbul’da ne yasak dinlediler ne sosyal mesafe: Halay çekip top oynadılar

ilçesinde dün öğle saatlerinde Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağının son günü, yasağı ve kurallarını hiçe sayan bir grup dışarı çıkarak çekti. Aynı sokaktaki 20 yaş altı başka bir grup ise top oynadı. Bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bir grup sokağa çıkarak çekti. Yasağa uymayan grup ayrıca kurallarını da hiçe saydı.

İstanbul’da ne yasak dinlediler ne sosyal mesafe: Halay çekip top oynadılar İSTANBUL’DA NE YASAK DİNLEDİLER NE SOSYAL MESAFE: HALAY ÇEKİP TOP OYNADILAR

TOP OYNADILAR

Bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde 20 yaş altı başka bir grubun da sokakta top oynadığı görüldü. Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan vatandaş, duruma tepki gösterdi.

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