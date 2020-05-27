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Son dakika: Avcılar'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberine göre; ’da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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FABRİKADA YANGIN! DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Son dakika haberine göre; Avcılar ilçesinde Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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