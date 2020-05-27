Son dakika: Avcılar'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberine göre; İstanbul Avcılar’da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberine göre; Avcılar ilçesinde Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- MSÜ'nün tercih işlemlerinin tarihi belli oldu
- Rize'de korona alarmı! Hemen çalışmalar başladı
- Evladı demir çubukla canını aldı
- Valilik duyurdu! Market karantinaya alındı
- Genç kızların kavgası böyle görüntülendi! Üst üste yumrukladı...
- Fabrikada korona şoku! Sayı yükseliyor
- Vahşet! Kızının başını orakla kesti
- Ölüm böyle geldi
- İki timsahın ölümüne savaşı böyle görüntülendi!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?
- Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
- ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
- 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...